شكرا لقرائتكم خبر عن حوار - سيمبا التنزاني: نتوعد الأهلي ونركز على إقصائهم من الدوري الافريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني، على أن فريقه يطمح للإطاحه بالنادي الأهلي من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

ويستعد فريق سيمبا التنزاني لملاقاة النادي الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقي في نسخته الأولى.

تصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني

وقال أحمد علي في تصريحات خاصة، إنه لشرف عظيم أن نكون مستضيفين للمباراة الافتتاحية لبطولة الكاف الجديدة، لأننا كفريق سيمبا ننتهز هذه الفرصة كتقدير لبلدنا ولأنفسنا.

وتابع المتحدث الرسمي بإسم نادي سيمبا:" مباراتنا ضد الأهلي في 20 أكتوبر ستكون مباراة قوية وكبيرة فالفريقان يحظيان بفرص كبيرة لما يمتلكان من لاعبين جيدين".



وأضاف أحمد علي:" فريق سيمبا في معسكر مغلق الآن ويخوض بعض المباريات الودية والتدريبات القوية من أجل الإستعداد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام فريق الأهلي".



وأكمل:" تركيزنا هذه المره ليس فقط على الفوز على الأهلي في دار السلام ولكن لإقصائهم من البطولة مبكرًا، لقد فزنا مرتين ضد الأهلي في مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، لكن هذه المرة هو وقت إخراج الأهلي من البطولات ونحن نثق في ذلك".



واستطرد:" مع احترامي للنادي الأهلي لأنه الفريق رقم واحد في إفريقيا مع وجود لاعبين ومدرب على أعلى مستوى، لكننا سنقاتل بكل ما لدينا من قوة لتحقيق الفوز وتحقيق هدفنا بإقصاء بطل إفريقيا من الدوري الإفريقي.



وشدد أحمد علي على أن فريق سيمبا تحسن كثيرا وأصبح فريق جيد جدًا قادر على المنافسة وحصد البطولات القارية خاصًة بعد ضم سبع لاعبين كبار، أصبح الفريق مكتمل.

وتوعد المتحدث الرسمي بإسم نادي سيمبا الأهلي قائلًا:" ستشهد إفريقيا في العشرين من أكتوبر صراعًا كبيرًا، سنعطي الأهلي درسًا صعبًا، ستكون مباراة قوية وسنكون منافس شرس كما لم يواجه الأهلي في حياته في كرة القدم، هذا هو وقتنا هذا هو وقت سيمبا".

وعن عدد الجماهير المتوقع حضورها في المباراة قال:" 60 ألف، أعني الاستاد بالكامل وقد بدأنا بيع تذاكر منذ يوم الأربعاء الماضي والمشجعون يشترون التذاكر بعدد كبيرجدًا وقاربت على النفاذ".

وأختتم أحمد علي:" منذ أن علمنا أننا سنواجه الأهلي تابعنا مباريات بطل مصر في الدوري المحلي، لسوء الحظ لديهم العديد من اللاعبين الجيدين مثل حارس المرمى محمد الشناوي وبيرسي تاو وأليو ديانج وغيرهم من اللاعبين المتميزين".