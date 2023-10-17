"خالد بن سلمان" يؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة ووقف القتال حفاظًا على أرواح الأبرياء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 9:07 مساءً

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي. كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها. وأكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به, لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

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