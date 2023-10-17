"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم لرياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

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