"النمر": ‏الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية قد يُسبِّب خفقانًا وضيقًا في التنفس

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محمد بن مسعود - الدمام - حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية، وبيّن أنه أن قد يتسبب في الكثير من الأضرار على الصحة.

وأوضح "النمر" عبر حسابه على منصة "إكس" أن الانفعال الشديد يمكن يسبب ألمًا في الصدر، وضيقًا في التنفس، وخفقانًا، ودوخة، وإغماء، وجلطة في القلب - لا قدر الله-، وبخاصة للنساء.

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