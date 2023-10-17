"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 10:58 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان). وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق النماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة وتدنيًا في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

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