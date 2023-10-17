شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال مع نظيره البريطاني.. وزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية، حفاظًا على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الدفاع من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

2808 شهداء

أعلن المكتب الإعلامي في غزة يوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 2808 وإصابة أكثر من 10850 آخرين جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي، إن 3731 مبنى سكنيًا تضم 10500 وحدة سكنية دمرتها هجمات الاحتلال بشكل كلي.

وأضاف، أن نحو 10 آلاف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، منها 7100 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تضررت 18 مدرسة بشكل بالغ، و150 مدرسة تضررت بأضرار متفاوتة.