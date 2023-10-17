شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يكشف سبب خروج نجم النصر من حسابات المدرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ورد الجانب البرازيلي على انتقادات تاليسكا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب ابتعاده عن اللعب دوليًا لصالح منتخب بلاده على الرغم من تألقه في المملكة.

البرازيل: المدرب هو سبب ابتعاد تاليسكا

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية تصريحات لرودريجو بافيا، المتحدث الرسمي بأسم منتخب البرازيل الذي كشف كواليس اسبتعاد تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال رورديجو: "استبعاد تاليسكا من المنتخب في الوقت الحالي قرار مدرب وليس بسبب مغادرته قارة أوروبا ووجوده في الدوري السعودي، هذا الأمر خاطئ وغير صحيح".

وواصل بافيا مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم استدعاء النجم البرازيلي مستقبلًا، وأنه لم يكن في خطط المنتخب في المرحلة الحالية.

يذكر أن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط خلف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم المتصدر برصيد 9 نقاط.