شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يطلب تقريرًا مفصلًا بعد إصابة نجمه مع منتخب بلاده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الحالة البدنية لنجوم نادي النصر تسيطر على تغريدات المشجعين خلال فترة التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر الجاري، بعدما خاض العديد من نجوم الفريق مباريات دولية ودية ورسمية.

النصر يخاطب كرواتيا بسبب إصابة بروزوفيتش

وأكدت صحيفة الرياضية، على أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يعاني من إصابة أثناء وجوده مع معسكر منتخب بلاده في الفترة الحالية، وهو ما أدخل القلق على مسؤولي نادي النصر.

وتابعت الصحيفة السعودية أن طبيب نادي النصر تواصل بشكل رسمي مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وطلب تقريرًا مفصلًا بشأن إصابة لاعب فريق النصر.

ويعتبر النصر، بروزوفيتش من أهم لاعبي الفريق في المباريات الأخيرة، حيث يشكل الكرواتي قوة لمنتصف ميدان الفريق، كما يعد اللاعب من أبرز صفقات العالمي خلال فترة الصيف الماضية.

جدير باليذكر أيضًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو خرج من مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام البوسنة والهرسك مصابًا هو الأخر.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم بعد مرور تسع جولات برصيد تسعة عشر نقطة.