شكرا لقرائتكم خبر عن المرة الخامسة - الهلال يحقق رقم جديد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يتفادي السقوط في دوري روشن السعودي

وتفادى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السقوط خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي، في خامس أطول انطلاقة بلا هزائم يسجّلها منذ استحداث البطولة صيف 2008.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز بـ 7 مباريات وتعادل في لقاءين، وهو الفريق الوحيد الذي تجنب الخسارة في الجولات التسع الأولى من الدوري.

وسبق للزعيم وأنهي موسم 2010ـ2011، الذي تألف من 26 جولة، دون أن يتلقي هزيمة.

وفي 3 مواسم أخرى فقط، تعرض للهزيمة الأولى، خلال مرحلة أبعد من الجولة التاسعة وتلقى الفريق هزيمته الأولى في موسم 2009ـ2010، خلال الجولة الـ15، على يد النصر.

وفي موسم 2017ـ2018، تأخّرت أول خسارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الجولة الـ 14 وكبّده إياها الفيحاء.

وفي الموسم التالي كاد الهلال السعودي أن يسطر انطلاقة مماثلة أو يعادلها على الأقل، لولا هزيمته أمام الحزم ضمن الجولة الـ 13، بعد 12 مباراة دون خسارة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة خورخي خيسوس عن إطالة أمد اللا هزيمة في الموسم الجاري عندما يستضيف الخليج، الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة.