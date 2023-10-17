شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الهلال يحرج نجم المنتخب السعودي - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقد محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم، عبد الله الحمدان، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنضم إلى صفوف المنتخب في التوقف الدولي الأخير.

وقال الدعيع في حديثه لبرنامج "دورينا غير": "ربما يرى مانشيني وخيسوس في الهلال شيء لا نراه نحن".

محمد الدعيع: كلنا نراه مهاجم صندوق

وواصل محمد الدعيع: "غير المعقول أن يكون جميع المدربين مقتنعين باللاعب ومعترفين به والجميع العكس".

وأضاف نجم منتخب السعودية السابق: "كلنا نراه مهاجم صندوق، ولكن يلعب حمدالله خارج الصندوق".

وأختتم محمد الدعيع حديثه قائلًا: "ربما تضعف إمكاناته لهذا السبب، وهذه مشكلة عبدالله".

وشارك عبد الله الحمدان في ودية الأخضر ضد نيجيريا، خلال التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر، بينما فشل اللاعب حتى الآن في التعبير عن نفسه وتسجيل الأهداف بقميص الأخضر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.