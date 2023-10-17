بالأسماء.. التجديد لرؤساء 4 جامعات وتكليف رئيس جديد لجامعة الحدود الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 8:56 مساءً

أعلن مجلس شؤون الجامعات، صدور الموافقة السامية على تجديد تكليف رؤساء أربع جامعات (أم القرى، الطائف، بيشة، الجوف)، إلى جانب تكليف رئيس لجامعة الحدود الشمالية. وتضمّنت موافقة المقام السامي تجديد تكليف الدكتور معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى، والدكتور يوسف بن عبده عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد بن محسن صفحي رئيساً لجامعة بيشة، إضافة إلى تجديد تكليف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف، كما صدرت الموافقة السامية على تكليف الدكتور أحمد بن علي الرميح رئيساً لجامعة الحدود الشمالية. وهنأ وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، الرؤساء، بالثقة إثر صدور موافقة المقام السامي، ودعا الله أن يوفقهم لخدمة الوطن وقيادته.

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