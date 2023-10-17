شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. الربيعة يعرض خدمات المملكة للمعتمرين الأتراك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الزيارة إلى رفع الوعي لدى المعتمرين الأتراك بالخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل إجراءات قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وسيلتقي د. الربيعة خلال زيارته التي تستمر يومين، عددًا من المسؤولين والقيادات في الجمهورية التركية لمناقشة التسهيلات المقدمة للمعتمرين الأتراك، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين قدوم المزيد من ضيوف الرحمن لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

جسور التواصل والتعاون

وتأتي الزيارة في إطار جهود التواصل الدولي للوزارة، لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها حكومة المملكة للمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها، وزيارة الحرمين الشريفين، والمواقع التاريخية والإسلامية، وزيارة مناطق المملكة التي ترحب بضيوفها من مختلف بقاع العالم.

إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة من خلال منصة "نسك" الإلكترونية في تسهيل وإنجاز الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من مختلف أرجاء الأرض، والاستفادة من البرامج المتاحة، وإثراء تجربتهم قبل وصولهم وبعد مغادرتهم.