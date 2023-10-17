شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة مع نظيريه الإيطالي والتركماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالرياض، وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية.

كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضور رفيع المستوى

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبد الله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيطاليا العميد م. الركن عبد الهادي بن حاسن العمري.

كما حضره من الجانب الإيطالي رئيس المكتب التشريعي للوزير الفريق سلفاتوري لوونجو، والمستشار الدبلوماسي للوزير جويدو دي سانكتيز، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، ومستشار الوزير د. ستيفانو موروتي.

مباحثات مع وزير الدفاع التركماني

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، أمين مجلس أمن الدولة وزير الدفاع لدى جمهورية تركمانستان الفريق بغنتش قوندوقدييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلي لوزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قائمة الحضور

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو وعشق آباد ومينسك اللواء الركن سعد بن محمد الكثيري.

كما حضره من الجانب التركماني سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف، ومدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة الدفاع المقدم ميردان قوربانقيليتشوف، ونائب مدير الإدارة العامة بوزارة الدفاع المقدم قوربانميرات باتيتشوف.