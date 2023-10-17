شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يغيب عن مواجهة التعاون وفحوصات طبية تكشف موعد عودته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، الجمعة، ضمن الجولة الـ10 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفحص يحدد موعد عودة كادش للتدريبات

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية حسب مصادر داخل نادي الاتحاد، أن الجزائري علي يقدح، طبيب العميد، سيُخضع حسن كادش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاختبارات طبية، نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن الاختبارات جاءت بهدف تحديد مدى قدرته على العودة إلى أداء التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب حسن كادش صاحب الـ 31 عامًا، لن يتمكَّن من المشاركة في مواجهة فريقه أمام التعاون، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل.

وعانى كادش من إصابة في العضلة الضامَّة، اضطر على إثرها الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، إلى السماح له بالعودة إلى جدة بعد اطلاعه على التقرير الطبي الخاص به.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة.