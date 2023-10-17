شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة - الحزم يفاجئ مدربه بطلب عدم الحضور للتدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتقام المباراة بين ناديي الحزم والرائد في السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

خطاب من مسؤولي نادي الحزم لفيليب قوفيا

وأرسل مسئوولي نادي الحزم السعودي خطابًا إلى المدرب البرتغالي فيليب قوفيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يُخطره فيه بعدم الحضور إلى تدريبات الفريق.

وجاء نص الخطاب المرسل من نادي الحزم إلى المدرب البرتغالي فيليب قوفيا علي النحو الآتي:

وفقًا لاتفاقنا الشفهي المتبادل لإنهاء العقد، نحن في انتظار تسوية الإجراءات الإدارية والمالية في أسرع وقت".

وتابع: "يُرجى عدم الحضور لتدريبات الفريق الأول، ويُرجى العلم بذلك من أجل متابعتكم الفنية والطبية".



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم يتذيل جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط عقب مرور 9 جولات من البطولة.