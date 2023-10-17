شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لـ المنتخب السعودي قبل مواجهة مالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب مالي الأول لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا.

ويلعب المنتخب الأخضر في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة أمام نظيره المالي وديًا.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن المالي أليو ديانج وسط ميدان منتخب مالي الأول لكرة القدم والفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي، قد عاد إلى القاهرة وانتظم في تدريبات المارد الأحمر.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن المالي أليو ديانج وسط ميدان منتخب مالي الأول لكرة القدم والفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي، لن يخوض المواجهة في البرتغال، بينما لعب المالي أمام أوغندا في تجربة ودية يوم الجمعة.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في البطولة الإفريقية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية من البطولة الإفريقية المستحدثة "الدوري الإفريقي".

وتعادل منتخب السعودية الأول لكرة القدم امام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين لكل فريق في تجربة ودية أولى خلال شهر أكتوبر الحالي.