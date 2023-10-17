شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 ليالٍ.. مبيعات مزاد "الصقور السعودي" تتجاوز المليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز المليون ريال، بالتزامن مع الليلة السابعة التي أقيمت أمس الاثنين، في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

وشهدت عرض 3 صقور في منصة المزاد المخصص للطرح المحلي، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

بيع الصقور الثلاثة

وشهدت الليلة بيع الصقور الثلاثة بمبلغ 103 آلاف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى مليون و78 ألف ريال، إذ كانت البداية مع الصقر الأول "شاهين فرخ" طرح الدبدبة للطاروح فيصل المرشد، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريالـ قبل أن يباع بمبلغ 77 ألف ريال.

وعرض بعدها الصقر الثاني "شاهين قرناس"، طرح القلت بحفر الباطن، وبيع بمبلغ 16 ألف ريال، واختتمت الليلة مع الصقر الثالث "شاهين قرناس" طرح وادي بيض للطاروحين أحمد عبد الله القحطاني وعبد الله عالي القحطاني، وبيع بمبلغ 10 آلاف ريال.

تعزيز موروث الصيد بالصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، إذ تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جري طرحه (صيدا أو شبكا) في كل منطقة.

وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.