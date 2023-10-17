88 سؤالًا تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

بينما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، علمت « دوت الخليج » أن عدد الأسئلة لاختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالا حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار. في حين تبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 5 سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة، وإتاحة إمكان الحذف أو التعديل على موعد الاختبار إلى قبل الاختبار الورقي بـ72 ساعة، والرقمي بـ48 ساعة.

36 تخصصًا

أوضح تربويون متابعون لاختبار الرخص المهنية أن الاختبار التخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، وتباين المجالات في التخصصات، التي يبلغ عددها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 36 تخصصًا، ومدة الاختبار ساعتين، بالإضافة إلى ساعة لإجراءات الدخول، لافتين إلى إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز أو عند الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، ولا يشترط إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

المصحح الآلي

أضاف تربويون أنه بعد انتهاء الاخـتبار تصحح الإجابات باستخدام المصحح الآلي، وتُحلَّل النتائج، وتراجع معلومات المختبرين، وتدقق في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم تعلن النتائج مباشرة على صفحة المعلم في نظام الرخص المهنية، حيث سيدخل المعلم على نظام الرخص المهنية بعد ظهور النتائج، لإتمام عملية إصدار الرخصة المهنية المستحقة، وستزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بالنتائج بعد إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا، وكذلك سترسل نتائج الاختبار عبر رسالة إلى جوال المتقدم. كما يمكنه الاطلاع عليها من خلال حسابه على نظام الرخص المهنية. ويهدف الاختبار إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، ويستهدف المعلمون والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، والجهات المستفيدة من وزارة التعليم.

تجميعات سابقة

وتشهد الفترات التي تسبق الاختبارات التربوية والتخصصية تناقل تجميعات لأسئلة واردة في الاختبارات السابقة، والإجابات عنها، وبعض أبرز الملخصات والقوانين والنظريات والتعاريف العلمية، بالإضافة إلى إطلاق دورات تدريبية متخصصة (عن بُعد) برسوم مالية، يحضرها مئات المعلمين والمعلمات، تتناول تجميعات سابقة لاختبارات، وتزويد المتدربين ببعض المفاهيم العلمية التربوية والعلمية. كما تتضمن تلك الدورات إجراء اختبارات تجريبية (محاكاة) لاختبار الرخصة المهنية عبر نماذج Google، لضمان استفادة المتدربين من الدورات.

المواعيد «ورق - محوسب»

الرجال:

• التسجيل من 23 أكتوبر الجاري حتى 24 يناير المقبل.

• الاختبار من 18 يناير المقبل حتى 27 يناير المقبل

النساء:

• التسجيل من 30 أكتوبر الجاري حتى 24 يناير المقبل.

• الاختبار من 18 يناير المقبل حتى 27 يناير المقبل.