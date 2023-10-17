انت الان تتابع هجومٌ يُسفر عن مقتل سويديَّيْن في بروكسل.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 5:29 صباحاً

قُتل سويديّان في بروكسل برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجومٍ وصفه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بـ”الاعتداء الجبان”، داعياً مواطنيه إلى وحدة الصفّ “في مكافحة الإرهاب”. وأعلن متحدّث باسم النيابة العامة الفيدرالية المكلّفة ملفات الإرهاب في تصريح لوكالة فرانس برس، فتح تحقيق في الهجوم. وندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالهجوم “الدنيء”، مشدّدة على وحدة الصفّ في مواجهة الإرهاب. وفي منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أبدت فون دير لاين تضامنها مع ذوي “ضحيّتَي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل”، معربة عن أملها بأن تتمكّن الشرطة البلجيكية من “القبض سريعاً على المشتبه فيه”، مضيفة “نقف متّحدين في مواجهة الإرهاب”.

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