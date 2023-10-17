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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 5:41 صباحاً

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية - الإيطالية، والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، مؤكداً سموه ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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