انت الان تتابع النفط يتراجع.. برنت عند 89.60 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس، وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفّف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط، ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً إلى 86.43 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

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