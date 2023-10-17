شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. مركز "الملك سلمان" يسلم الدفعة الخامسة من مستلزمات "الاستصفاء الدموي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الخامسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت.

وأشاد الوكيل المساعد لمحافظ حضرموت عبد الهادي التميمي، بالدور الإنساني النبيل للمملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين باليمن.

ظروف استثنائية

وأوضح مدير عام مراكز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي يف وادي حضرموت مساعد سعيد برويشد، أن هذه الدفعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي في ظل ظروف استثنائية.

وأشار إلى أن هذه المواد ستعمل على رفد المراكز الطبية لاستمرارية عملها وأداء مهامها الإنسانية لتقديم خدماتها للمتضررين والمحتاجين هناك.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.