السعودية | جامعة جدة تُعلن عن إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جامعة جدة

الخليج 365_واس

أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي عن إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك في الفترة من 12 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023.

وتقدم جامعة جدة برامج نوعية، متوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية؛ بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محلياً وعالمياً، ويضم القبول فتح برامج أكاديمية في التصميم الداخلي، تصميم الأزياء، علوم الحاسب، الكيمياء الحيوية، اللغة الإنجليزية، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس، وبرامج أخرى مهنية وتنفيذية تشمل إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، الأمن السيبراني، علوم البيانات، الكيمياء الصناعية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون في شطر الطالبات، وتسعى في مجال تركيزها على البرامج النوعية المواكبة لسوق العمل.