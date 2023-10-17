السعودية | وزير الدفاع يلتقي أمين مجلس أمن الدولة وزير الدفاع التركماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، معالي أمين مجلس أمن الدولة وزير الدفاع لدى جمهورية تركمانستان الفريق بغنتش قوندوقدييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلي لوزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو وعشق آباد ومينسك اللواء الركن سعد بن محمد الكثيري.

كما حضره من الجانب التركماني سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أورازمحمد تشارييف، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع المقدم ميردان قوربانقيليتشوف، ونائب مدير الإدارة العامة بوزارة الدفاع المقدم قوربانميرات باتيتشوف.