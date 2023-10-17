مشغل ومحطات لخدمة نقل الحافلات بين المدن

دشن المشغل الجديد للحافلات «الباصات» بين المدن في المدينة المنورة مقره الجديد في المدينة المنورة بعد إحلال الشركة السابقة بشركة جديدة متحالفة مع شركة أجنبية أخرى إحدى الشركات التي اعلنت عنها الهيئة العامة للنقل لتحسين خدمة نقل الركاب بين المدن عبر أسطول من الباصات الحديثة والخدمات المتوفرة التي تقدم للراكب، وضمان المنافسة بين الشركات.

3 شركات

أوضح مدير محطة الجديدة للمشغل أعنان البلوي لـ«دوت الخليج»، أن الامتياز للشركة السابقة «المشغل السابق للحافلات بين المدن ينتهى 14 أكتوبر، والآن تم توزيعها على 3 شركات في الجنوب سابكتو، وفي الشمال (درب دوت الخليج) وفي الشمال الغربي (ويست نورث)»، وشركة الشمال الغربي هي بديل للمشغل السابق سابكتو، حيث تقوم الآن الشركة بتقديم خدمة النقل عبر الحافلات الحديثة بنفس النظام السابق وبمحطة جديدة وعلى المسارات المتعارف عليها، إذ يصل عدد الحافلات التي تم تشغيلها بداية مع المشروع قرابة 200 حافلة في المرحلة الأولى.

عدد المشغلين

كانت الهيئة العامة للنقل أعلنت عن إطلاق مشروع نقل الركاب بالحافلات بين المدن عبر 3 شراكات سعودية وأجنبية لتوفير خيارات نقل متعددة وتسهيل حركة التنقل بين المدن والمحافظات والحد من الانبعاثات الكربونية ورفع مستوى السلامة وخفض الازدحام المروري.

وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى زيادة عدد المشغلين لنقل الركاب بين المدن من مشغل واحد حاليا إلى عدة مشغلين لتشغيل خدمة النقل الركاب بين المدن حيث يتم تقسيم شبكة النقل بالحافلات بين المدن إلى ثلاثة امتيازات، ويتم منح كل منطقة امتيازت لمشغل مختلف ويستهدف المشروع إلى استحداث قرابة 35 ألف وظيفة، بالإضافة إلى ربط المدن والمحافظات والربط بين المدن الصناعية والمشاريع الضخمة والمدن السياحية.

خدمات النقل

- 3 عقود امتياز

- تحقيق التنافسية والارتقاء بالخدمة

- مركبات صديقة البيئة

- دعم التنمية السياحية وحركة التنقل

- ربط 200 مدينة ومحافظة بالمملكة

- أسطول الحافلات عبر 76 مسارا

- 6 ملايين راكب سنويا