انت الان تتابع لا مطرية معتبرة خلال 5 أيام.. "جمعية الطقس": استقرار والحرارة أعلى من معدلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 7:05 صباحاً

قالت جمعية الطقس والمناخ، إن اليوم الثلاثاء يشهد استقراراً عاماً في معظم عناصر الطقس؛ حيث سيكون النهار مشمساً وحاراً، والمساء معتدلاً؛ عدا مرتفعات عسير والباحة. وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه لا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام قادمة. وأضافت: "بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، عدا القطاع الشمالي من السعودية أقل من معدله".

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