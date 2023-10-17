80 قتيلًا في غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 7:13 صباحاً

قُتل 80 شخصًا على الأقل وأصيب المئات، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، ليل الاثنين. ويضاف قتلى أحدث الغارات الإسرائيلية إلى نحو 2800 قتيلًا في الهجمات على القطاع المحاصر، التي تسببت أيضًا في فرار مئات الآلاف من منازلهم. وكانت إسرائيل قد أمرت سكان شمالي غزة بالنزوح نحو الجنوب، تمهيدًا لاجتياح بري مرتقب ينفذه الجيش في القطاع. وشددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة بما يشمل تقييد دخول الوقود والمساعدات، مما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

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