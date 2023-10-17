بين 40 و9 مئوية.. هذه المدن سجّلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 7:19 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء 40 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 9 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة والأحساء 40 مئوية، فيما سجّلت الدمام والخرج 39 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها طريف 13 درجة، وأبها 14 درجة، وتبوك والقريات 15 مئوية، والباحة 16 درجة، وحائل وسكاكا وعرعر ونجران 17 درجة، والطائف 18 مئوية. وسجلت الدمام وأبها والباحة وجازان وطريف والطائف والأحساء والسودة والقريات أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.

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