"السياحة" تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونيًّا ليصبح إجمالي الدول 63 دولة

انت الان تتابع "السياحة" تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونيًّا ليصبح إجمالي الدول 63 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 أكتوبر 2023, 7:31 صباحاً
أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًّا" لمواطني عدد جديد من الدول التي تضم: (تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس)، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًّا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.
تأتي الخطوة الجديدة امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافة إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10%، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.
وبجانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم: المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما تمنح المملكة أيضًا تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر من عام 2019م؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول؛ لاستكشاف ما تمتلكه المملكة من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة.
وتعتزم وزارة السياحة المضيّ قُدُمًا في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
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