أمطارٌ رعديّة بـ 4 مناطق.. "الأرصاد" يبرز الظواهر الجوية المتوقعة للـ 24 ساعة المقبلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 7:47 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المناطق نفسها. وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 40 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 9 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في القريات 95%.

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