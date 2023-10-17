انت الان تتابع كيف تغذين طفلك خلال عامه الأول؟.. إرشادات تؤطرها "سعود الطبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 7:58 صباحاً

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الطريقة السليمة لتغذية الطفل من الولادة حتى سن 12 شهراً. وأضافت المدينة، أن المرحلة الأولى بين سن الولادة والـ 6 أشهر الأولى تعتمد في المقام الأول على حليب الأم، وفي حال تعذر ذلك يُضاف الحليب الصناعي. وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أنه يمكن من الشهر السادس البدء بالطعام المهروس والسريلاك ويفضل البدء بالأرز ثم القمح، وينصح بتقديم الخضراوات قبل الفواكه؛ لأنها أقل حلاوة من حيث احتوائها على السكريات. ولفتت سعود الطبية، إلى أنه مع الشهر الثامن يمكن إضافة صفار البيض بمقدار نصف ملعقة، وتتم إضافة اللحوم والدجاج المهروس مع الشهر العاشر، وفي عمر 12 شهراً يبدأ الطفل في تناول الطعام مع أسرته. ونصحت المدينة بتأجيل تناول الأطعمة لما بعد 12 شهراً، مثل "بياض البيض والعسل وزبدة الفول السوداني والحليب البقري، والمكسرات"، على ألا يُضاف الملح أو السكر قبل عمر عام، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المسبّبة للحساسية.

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