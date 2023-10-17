انت الان تتابع جازان.. رفع 2084 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء بمحافظة ضمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة ضمد- خلال شهر سبتمبر الماضي، 2084 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن الفِرَق الميدانية قامت بإزالة 150 مترًا مكعبًا من الكتابات المشوهة للمنظر وإصلاح 30 مترًا مربعًا من حفر الشوارع وصيانة 135 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة وإصلاح 147 عمود إنارة.

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