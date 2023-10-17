شكرا لقرائتكم المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل الإعلامي عبدالله المديفر التألق مجددًا، من خلال إطلالة مميزة في الموسم الجديد من برنامجه (في الصورة)، الذي يقدمه بشكل أسبوعي على قناة روتانا خليجية.

أهم الموضوعات والقضايا

ويتناول البرنامج أهم الموضوعات والقضايا التي تهم المشاهدين في المملكة، حيث يُعرض بشكل أسبوعي على روتانا خليجية وإذاعة روتانا FM، كل اثنين في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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ويحاور المديفر على مدى ساعة ونصف الساعة في كل حلقة من الموسم الجديد، مجموعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة، من خلال نقل أسئلة واستفسارات تشغل المواطنين والمواطنات للضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح، وبأسلوب هادئ وسلس.

متابعة واسعة

وحظيت الحلقات الأولى من برنامج (في الصورة) بمتابعة واسعة من المشاهدين على روتانا خليجية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واستضاف فيها المديفر الدكتور برنارد هيكل الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى في افتتاحية الموسم، والدكتور رجا المرزوقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، وكذلك المهندس سامي الحصين الرئيس التنفيذي لشركة إبداعات، إضافة إلى الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين والباحث في مجال تعزيز بيئة العمل الصحية.