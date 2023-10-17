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خالد بن سلمان: يجب مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة ووقف العمليات العسكرية

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الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

التصعيد في غزة

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

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وأكد سمو وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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