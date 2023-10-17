شكرا لقرائتكم المطلق: على أولياء الأمور منع أبنائهم المصابين بالإنفلونزا من الذهاب للمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على انتشار الإنفلونزا الموسمية وذهاب الطلاب المصابين بالمرض إلى المدارس.

الذهاب للمدارس

وقال المطلق خلال برنامج فتاوى: إنه يجب على أولياء الأمور منع أبنائهم المصابين من الذهاب للمدارس، وكذلك يستحب للمصاب الصلاة في منزله وعدم الذهاب للمسجد، خشية انتقال العدوى، وعلى الإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي تنقل الضرر إلى غيره.

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وأضاف: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الحمى وأخبر أن فيها بركة؛ لأنها تُذهب الخطايا ولهذا استغلالها في أنها سبب من أسباب المغفرة فلا يجوز سبها.

الإنفلونزا

والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلامًا في الجسم، وسعالًا، وأعراضًا أخرى، وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج؛ لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.

ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، ولهذا تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير.

وعندما يتلقى الإنسان اللقاح، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة لحمايته من الفيروسات الموجودة في اللقاح، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.