شكرا لقرائتكم 4 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي مكة وعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 4 إنذارات حمراء للتحذير من الظواهر الجوية التي تشهدها كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال اليوم الثلاثاء.

طقس مكة

وحذر المركز من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة خاصة محافظة العرضيات والطرق المفتوحة، تبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وتستمر حتى التاسعة مساء.

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وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

3 إنذارات في عسير

وفي عسير أصدر المركز 3 إنذارات من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية تشمل العديد من محافظات المنطقة خاصة المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص،بلقرن، أحد رفيدة، ظهران الجنوب وغيرها.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.