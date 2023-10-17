شكرا لقرائتكم حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعتبر الاختلاف في العنوان الوطني أحد الأسباب التي تؤدي إلى رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي مع ذلك لا يزال بمقدور من يواجه هذه المشكلة حلها في خطوات بسيطة.

أهمية العنوان الوطني

ويهدف التسجيل في العنوان الوطني إلى توفير آلية موحدة وسهلة لتحديد العناوين حيث يتم استلام العديد من المعاملات والمستندات من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان، كما أن فتح حسابات في البنوك أو التسجيل في العديد من الخدمات والتطبيقات تستوجب امتلاك العنوان الوطني.

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عدم مطابقة البيانات

وفي حال عدم تطابق العنوان الوطني في بيانات الضمان الاجتماعي مع بيانات العنوان الوطني، المسجل لدى البريد السعودي أو أبشر، يتم حل المشكلة من خلال إرفاق إثبات العنوان الوطني مع عقد الإيجار الموثق من منصة إيجار ثم التقدم باعتراض على عدم الأهلية.

تسجيل العنوان الوطني

يجب أن يكون العنوان مسجلًا لدى البريد السعودي وهذا يتم من خلال الخطوات التالية: