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شكرا لقرائتكم حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - يعتبر الاختلاف في العنوان الوطني أحد الأسباب التي تؤدي إلى رفض الأهلية في الضمان الاجتماعي مع ذلك لا يزال بمقدور من يواجه هذه المشكلة حلها في خطوات بسيطة.
أهمية العنوان الوطني
ويهدف التسجيل في العنوان الوطني إلى توفير آلية موحدة وسهلة لتحديد العناوين حيث يتم استلام العديد من المعاملات والمستندات من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان، كما أن فتح حسابات في البنوك أو التسجيل في العديد من الخدمات والتطبيقات تستوجب امتلاك العنوان الوطني.
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عدم مطابقة البيانات
وفي حال عدم تطابق العنوان الوطني في بيانات الضمان الاجتماعي مع بيانات العنوان الوطني، المسجل لدى البريد السعودي أو أبشر، يتم حل المشكلة من خلال إرفاق إثبات العنوان الوطني مع عقد الإيجار الموثق من منصة إيجار ثم التقدم باعتراض على عدم الأهلية.
تسجيل العنوان الوطني
يجب أن يكون العنوان مسجلًا لدى البريد السعودي وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع مؤسسة البريد السعودي على الإنترنت.
- في حالة الأفراد اختر تسجيل الأفراد للمواطنين والمقيمين وفي حالة المؤسسات اختر الخيار الأنسب لمؤسستك.
- بعد اختيار تسجيل الأفراد سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها خياران: الأول تسجيل جديد والآخر إدارة العنوان الحالي.
- اختر تسجيل جديد للتسجيل أول مرة أو إدارة عند الرغبة في التعديل.
- اقرأ شروط الخدمة ووافق عليها ثم اضغط تسجيل العنوان.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة.
- قم باختيار اختيار المنطقة التي تقيم بها.
- بعد تحديد المنطقة سوف تظهر على الخريطة قم بعد ذلك بتحديد المدينة.
- بعد تحديد المدينة قم بتحديد الحي.
- بعد تحديد الحي قم بإدخال رقم المبنى.
- سوف يطلب منك تفعيل خيار تحديد الموقع عبر خرائط جوجل وفي حال الرفض لن تتمكن من التسجيل.