شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول معايير السلامة البيئية والمهنية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ورشة عمل حول "معايير السلامة البيئية والمهنية"، وذلك بمناسبة اليوم العربي للبيئة، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام.

وقال المهندس أحمد القرني، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، إن الورشة تأتي في إطار ضمان قواعد السلامة البيئية والمهنية، حيث تهدف إلى التوعية حول متطلبات السلامة البيئية والمهنية، والسعي نحو بيئة صحية وآمنة.

وقدم الورشة الدكتور مجدي الطوخي، خبير الأبحاث واستشاري الصحة العامة والأمراض المعدية، والدكتور فهد تركستاني، رئيس لجنة البيئة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم ورئيس مكتب الإرشاد الأسري البيئي.

وتطرقت الورشة إلى عدة مواضيع منها: (الصحة والسلامة في بيئة العمل، والعوامل المهنية المؤثرة على العاملين في بيئة العمل، ومنظومة خدمات الصحة والسلامة المهنية، وتلوث الأوساط البيئية، والسلامة البيئية والمخاطر التي تواجه المراقب البيئي، وتقييم وتحليل المخاطر، والاحتياطات الوقائية).

يهدف "يوم البيئة العربي" إلى التوعية بالتحديات والمشاكل البيئية التي تواجه العالم العربي، وإيجاد الحلول البيئية.