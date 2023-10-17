شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة، اليوم الثلاثاء، على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق وبلجرشي والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

كما أصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالات تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة 9 مساءً.