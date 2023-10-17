شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية البيئة الخضراء و«وقاء» يبحثان التعاون في مجال حماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت جمعية البيئة الخضراء والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» خطة الجمعية وسبل التعاون بين الطرفين والشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والجمعيات التخصصية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جمعية البيئة الخضراء واللقاء بمدير مركز وقاء، المهندس أيمن الغامدي، وعدد من المسؤلين بالمركز بمكتبه بالعاصمة الرياض، حيث أبد الغامدي ترحيبه بالتعاون في عقد مايحقق تمكين الجمعيات التخصصية بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة على المستوى العلمي والعملي، مؤكدا على تشجيع القطاع غير الربحي للقيام بدوره الخدمي للمجتمع في جميع الجوانب.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الخضراء، الدكتور عبدرب الرسول العمران، أن التعاون مع مركز «وقاء» يعزز دور الجمعية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: "إن الجمعية حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال حماية البيئة، ونحن متفائلون بمستقبل التعاون مع مركز وقاء لتحقيق أهدافنا المشتركة".

دور الجمعيات التخصصية

وأوضح مدير مركز وقاء، المهندس أيمن الغامدي، أن المركز يدعم دور الجمعيات التخصصية في مجال حماية البيئة، ويعمل على توفير التسهيلات اللازمة لها لتحقيق أهدافها.

وقال: "إن مركز وقاء يسعى إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات التخصصية في مجال حماية البيئة، ونحن على استعداد تام لدعم جهودها في هذا المجال".

يضم الوفد مكون الدكتور عبدرب الرسول العمران رئيس مجلس الإدارة، والمهندس صالح الحميدي نائب رئيس مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي عمار البوحويح، والمهندس أحمد الناشي مدير برنامج التدريب والتوعية البيئية بالجمعية.