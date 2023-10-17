السعودية | “الصحة” تبدأ استقبال المشاركات في جائزة “وعي” في موسمها السادس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت وزارة الصحة أمس، في استقبال المشاركات في جائزة “وعي” في موسمها السادس والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال، وتعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي.

وﺗﻬﺪف الجائزة إلى تشجيع المبدعين في اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺘﻮى إﺑﺪاﻋﻲ يسهم في إﺛﺮاء اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻮﻋﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ؛ ﺗﻌﺰﻳﺰاً ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ والتوعية ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﺠﺎﺋﺰة المختلفة.

وأشارت “الصحة” إلى أن مرحلة استقبال المشاركات بدأت من شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى شهر يناير المقبل 2024 عبر موقعها الإلكتروني للجائزة، حيث سيكون المجال هذا العام مفتوحًا ومتاحاً للعالم العربي من المرحلة الثانوية والجامعية وجميع الأعمار للمشاركة في مسارات الجائزة الستة وهي: الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والإنفرجرافيك، والتصوير الإعلاني، والأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى التيك توك، وهو المسار الذي تم إضافته لهذا الموسم.

كما تتضمن الجائزة، جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم تحت مسمى (جائزة الجمهور)؛ تُمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتًا من قبل الجمهور، على أن يراعي المشاركين في المسابقة الشروط لكل مسار والموجودة في الرابط التالي: https://waaiaward.com ، علما بأن مجموع الأصوات في جميع مواسم الجائزة بلغ أكثر من 500 ألف صوت، ومجموع المسجلين في جميع مواسم الجائزة أكثر من 30 ألف مسجل، كما بلغ مجموع الدول العربية التي شاركت في جائزة “وعي” 19 دولة عربية.

يذكر أن الصحة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز أفراد المجتمع على إتباع نمط حياة صحي؛ بهدف الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض ولتعزيز نمط حياة صحي مستدام، والإسهام في تحقيق مستهدفات محور “مجتمع حيوي” ضمن رؤية المملكة 2030.

وقد انطلقت الجائزة في موسمها الأول في العام 2017 مستهدفة المشاركات من المملكة، واستمرت حتى وصولها إلى موسمها السادس، وتوسّعت في هذا الموسم ليكون المستهدف للمشاركة فيها مواطني العالم العربي، وتستثمر الجائزة تلك المشاركات في نشر الوعي الصحي من خلال المنتجات التوعوية عبر المنصات الإعلامية للوزارة.