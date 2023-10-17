شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير النصر بعودة هذا النجم قبل مواجهة ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خبر سار قبل مواجهة الفريق الأول الكروي بنادي ضمك ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الفريق الأول الكروي بنادي ضمك السعودي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

الأشعة تثبت شفاء حارس النصر السعودي

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن نتائج أشعة الرنين المغناطيسي “الثانية” التي خضع لها نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس الأول، أثبتت تعافيه من الإصابةٍ، التي أبعدته عن المشاركة في معسكر المنتخب السعودي في البرتغال.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر، منح الحارس نواف العقيدي صاحب الـ “23 عامًا” الضوء الأخضر للعودة تدريجيًّا بعد معاناته خلال الفترة الماضية من التهاب في مفصل الكتف، والتهاب بسيط واحتكاك في مفصل القدم.



وخاض نواف العقيدي أمس الأثنين، تدريبات جري دون كرة لمدة 45 دقيقة، ولم يشعر بأعراض الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وطبَّق حارس النصر السعودي بعض التمارين الخاصة برفقة المعد البدني قبل أن يعود إلى يستكمل مرحلة التأهيل.

ومن المنتظر أن يدخل العقيدي التدريبات الجماعية برفقة زملائه اللاعبين، غدًا الأربعاء، وسيتمُّ التأكُّد من قدرته على المشاركة في لقاء فريقه أمام ضمك، السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.