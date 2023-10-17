انت الان تتابع "مبروك".. "المسند": شمال شرقي السعودية يغادر "قائمة أشد المناطق حراً بالعالم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن المنطقة الأشد حرارة في العالم في فصل الصيف تغادر قائمة أشد المناطق حراً في العالم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": يقول: "مبروك؛ غربي إيران وجنوبي العراق والكويت، وشمال شرقي السعودية، وهي المنطقة الأشد حرارة في العالم في فصل الصيف تغادر الآن قائمة أشد المناطق حراً في العالم، هذا والله أعلم".

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