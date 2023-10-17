انت الان تتابع شاهد اللقطة المثيرة للجدل.. مدرب منتخب الجزائر يعلّق على ما حدث مع لاعبه "بن رحمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:21 صباحاً

أثار تصرف المدير الفني لمنتخب الجزائر "جمال بلماضي" مع لاعبه "سعيد بن رحمة"، خلال المباراة الودية أمام مصر، جدلًا وغضبًا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي. حدثت اللقطة عندما استبدل "بلماضي"، سعيد بن رحمة، في الدقيقة 60، بزميله حسام عوار. "جر" المدرب الجزائري لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بقوة من قميصه؛ مما أثار استغراب اللاعب. ويُعتقد أن سبب غضب "بلماضي" هو رفض اللاعب مصافحته لدى استبداله. غضب من اللقطة "المثيرة للجدل" وحسب "سكاي نيوز عربية"، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف "بلماضي" تجاه لاعبه. وقال أحد المعلقين: "من المفروض تكون آخر مباراة لبلماضي مع المنتخب"، وذكر آخر: "بن رحمة أظهر ردة فعل غير لائقة أمام المدرب الغاضب". وأبرزت ناشطة على منصة "إكس"، أن "بلماضي لم يكن في المستوى؛ لا في التشكيلة ولا في التصرف مع بن رحمة". واعتبر آخرُ أن ما حدث "خطأ فادح من بلماضي أمام مرأى العالم، لا لنشر غسيل المنتخب أمام العالم". غضب من اللقطة "المثيرة للجدل" "بلماضي" يعلق وفي تصريحه خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة، قال "بلماضي": لا أريد أن أتحدث عما حدث مع "بن رحمة". مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم. هو لم يكن سعيدًا عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيدًا. لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع سليماني حول ركلة الجزاء خلال الأيام الماضية. لا توجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث، ربما الفائدة للصحافة فقط. يشار إلى أن المنتخب الجزائري انتزع تعادلًا مثيرًا في الوقت القاتل، من نظيره المصري 1- 1، مساء الاثنين، بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس إفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل. "بلماضي" يعلق

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اللقطة المثيرة للجدل.. مدرب منتخب الجزائر يعلّق على ما حدث مع لاعبه "بن رحمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.