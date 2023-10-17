غدًا بجدة.. "التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:25 صباحاً

أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استعداداتها لعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غدًا في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، ويهدف لبحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم، بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة. وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن الاجتماع يأتي في وقت حرج يمر به الشعب الفلسطيني؛ مؤكدًا ثقته في قدرة اللجنة على الخروج بموقف موحد وقوي. وأضاف الأمين العام أن القضية الفلسطينية تُعد الأولى على أجندة المنظمة، وتحظى بدعم واهتمام الدول الأعضاء على الدوام.

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