انت الان تتابع في 8 أشهر.. صرف 48 مليون ريال لـ 8 آلاف مواطن استفادوا من دعم "الشهادات الاحترافية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استفادة 8376 مواطناً ومواطنة من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري، وذلك بنسبة نمو بلغت 149% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م التي بلغ عدد المستفيدين فيها 3365 مستفيداً؛ كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022م.

وأوضح الصندوق، أن عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية بلغ 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، إضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من

قِبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.