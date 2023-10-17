انت الان تتابع حصريا ولفترة محدودة .. الوطنية للإسكان NHC تبدأ تطبيق أقل هامش ربح تمويلي 2.59% على جميع مشاريعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:34 صباحاً

بدأت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59% ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية. حيث سيتم تطبيق الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" عن طريق مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء، وذلك امتداداً للشراكة الفاعلة مع الجهات التمويلية في سبيل توفير حلولًا تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم كافة احتياجات العملاء وتساهم تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول. وتدعو الوطنية للإسكان الراغبين في الحجز والشراء في مشاريعها بزيارة موقعها الألكتروني او مراكز سكني الشامل https://beta.nhc.sa/ar/real-estate-development/ وتتميز مشاريع الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع استراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تطوير ضواحي نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدرجات، وتبنيها لأفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية. حيث أطلق الوطنية للإسكان مؤخرًا كونها قائدة التطوير العقاري بالمملكة أكثر من 163 مشروعًا سكنيًا في ست مناطق مختلفة، لتوفّر أكثر من 154 ألف وحدة سكنية، وذلك تحقيقًا لاستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، لتسرّع من وتيرة استقرار المواطنين الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان NHC تحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف البنوك والمؤسسات التمويلية في إطار التسهيل على المواطنين وتذليل كافة العقبات التمويلية أمامهم للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%

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