انت الان تتابع "لما شُرب له".. "العناية بشؤون الحرمين": ماء زمزم غير مخصّص للوضوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:52 صباحاً

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الطرق الصحيحة للتعامل مع ماء زمزم. وقالت الهيئة إن ماء زمزم لما شُرب له، ويتوافر في المسجد الحرام ويقدّم عن طريق الترامس والمشربيات المعقمة في كل جانب. وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم على حسابها في "إكس"، أن ماء زمزم غير مخصّص للوضوء أو الشرب منه باليد، أو الإسراف في استخدامه لقدسيته ومكانته.

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