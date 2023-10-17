شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنسيقي لتطوير المباني المدرسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، اليوم، المكتب التنسيقي لشركة تطوير المباني بالشرقية، الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.

جاء ذلك بحضور مدير المكتب الإقليمي لشركة تطوير المباني بالشرقية المهندس سعود الشيخ، ومشرف المكتب المهندس صادق التاروتي، وبحضور المساعد للخدمات المساندة بتعليم المنطقة المهندس سامي الحربي.

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وخلال الجولة، اطلع العتيبي على جملة الخدمات التي يقدمها دليل تطبيق خدمات المرافق، وآليات استخدامه من قبل قياديي المدارس.

تسهيلات عبر منصة واحدة

ويسمح التطبيق برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة، لتسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، بين قائد المدرسة والمقاول المسؤول عن الصيانة والتنظيف لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ونظيفة وصحية.

وتشمل مزايا التطبيق إمكانية رفع ومتابعة سير عمل المهام الخاصة بالمرافق من مكان واحد، كذلك إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق في أقل وقت ممكن، إضافة إلى وضوح وسهولة الاستخدام، وإمكانية رفع صور لحل المشكلة.

وأشاد العتيبي بجهود شركة تطوير المباني بالشرقية في تنفيذ المشروعات التعليمية في المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون بين إدارة التعليم والشركة لتوفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات.