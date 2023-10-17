وادي أبها.. وجهة جديدة تضخ 19 مليارا للناتج المحلي

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ، عن إطلاق شركة «أردارا» بهدف تطوير مشروع «وادي أبها» بمنطقة عسير باكورة مشاريع الشركة، لتكون مركزاً حضرياً ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محلياً وعالمياً.

ويجسد إطلاق «أردارا» حرص القيادة على أن تطال مشاريع التنمية والتطوير كل أرجاء المملكة ويلمس أثرها الجميع، ويحقق إطلاقها استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تعمل على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة في مناطق المملكة، وتنويع مصادر الدخل والإسهام في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

مشروع الوادي

وتعد «أردارا» مطوراً عقارياً يقدم مشاريع مبتكرة، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، ويسعى لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو الشامل، ويستثمر في القطاعات الواعدة محلياً، بما في ذلك (السياحة، الضيافة، التطوير العقاري) ويعمل على تنميتها: ليوفر فرصاً استثمارية مثالية.

ومشروع الوادي هو أول وجهة من نوعها في المملكة تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة وجمال الإطلالات المائية الأخاذة، ضمن قالب معماري يعكس إرثاً تاريخياً وروعة التصاميم المعمارية العالمية.

كما أنه أيقونة ستدهش سكانها وزوارها بمساحاتها الخضراء وواجهاتها المائية وطابعها المعماري الفريد.

ويسعى الوادي لتقديم وجهات متكاملة بأسلوب حياة مبتكر تتناغم مع جمال الطبيعة والمرافق الحديثة لخلق تجارب مميزة ملهمة في قلب أبها.

2.5 مليون م2 مساحة المشروع

وسيعتمد مشروع «الوادي»، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.

5 مناطق رئيسة

وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسة بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، إضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير عديد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص. ويأتي إطلاق شركة «أردارا» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل. وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول عام 2030، إضافة لانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، التي أعلن عنها ولي العهد في عام 2021.

دعم الناتج المحلي

من جانبه، ثمن أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة شركة أردارا الأمير تركي بن طلال، إطلاق مشروع «الوادي» باكورة وجهات شركة «أردارا» كونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، إضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم».

مشروع الوادي في قلب أبها

- 2.5 مليون متر مربع المساحة الإجمالية للمشروع.

- 5 مناطق رئيسة بطابع فريد ومختلف.

- 15 واجهة مائية مميزة.

- 17 كم من المسارات الرياضية.

- خيارات سكنية ووجهات أعمال ترفيهية وسياحية وزراعية.

- مطاعم ومقاه ومحلات تجارية.

- 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية مطلة على الواجهات المائية.

- فرص استثمارية كبرى في قطاعات الضيافة والسكن والتجزئة والتجارة.

- 30 % من مساحة المشروع مساحات خضراء مفتوحة.

- يخلق المشروع الآلاف من فرص العمل.

- 19 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي.